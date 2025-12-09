Menü Suche
So plant Werder bei Boniface

von Dominik Sandler - Quelle: DeichStube | Sky
Victor Boniface für Werder im Einsatz @Maxppp

Die Verantwortlichen von Werder Bremen planen weiterhin mit Victor Boniface. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, kommt ein Abbruch der Leihe im Winter nicht infrage. Stattdessen sei man intern weiterhin davon überzeugt, dass der Stürmer in der Rückrunde wichtig wird.

Die Erwartungen an den 24-Jährigen waren im Sommer groß, ebenso groß ist bislang die Enttäuschung. Boniface steht nach elf Einsätzen noch ohne Tor da, lediglich zwei Assists gelangen ihm. In den vergangenen vier Spielen kam der Leihspieler von Bayer Leverkusen jeweils von der Bank. Im Sommer kehrt Boniface zur Werkself zurück. Gegenüber ‚Sky‘ sagt Simon Rolfes, dass dann auch ein Verbleib möglich ist: „Er ist nicht der Stürmer, der anläuft und Druck auf die gegnerischen Verteidiger macht. Aber er muss dieses Fitness-Thema verbessern. Dann stehen ihm alle Türen offen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
