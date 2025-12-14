RB: Großes Problem bei Werner

Gegen Union Berlin durfte Timo Werner am Freitag endlich mal wieder ran – immerhin setzte Trainer und Namensvetter Ole Werner ihn für eine Minute in der Nachspielzeit ein. Da stand es bereits 3:1 für die Eisernen, die Partie war gelaufen. Nach vielen Wochen ohne Kaderplatz aber immerhin ein Lichtblick für den Angreifer, der zuletzt Ende September im Kader gestanden hatte.

Dennoch wird der Angreifer RB Leipzig spätestens im Sommer verlassen, denn dann läuft sein Vertrag aus. Am liebsten würde RB den 57-fachen deutschen Nationalspieler aber schon im Winter loswerden – im Zweifel sogar ohne Ablöse. Das Problem: Keiner will Werner haben. Der ‚kicker‘ berichtet, dass für den 29-Jährigen im Winter „keine Lösung in Sicht“ ist.

Immer mal wieder wurde der Rechtsfuß mit einem Bundesliga-Wechsel in Verbindung gebracht, am stärksten interessiert waren in der Vergangenheit aber Klubs aus den USA. Dass Werner bei RB noch immer ein Jahressalär von zehn Millionen Euro kassiert, schreckt offensichtlich potenzielle Abnehmer ab. Somit droht der einstigen deutschen Sturmhoffnung ein weiteres halbes Jahr auf der Tribüne.