Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

RB: Großes Problem bei Werner

Eine Chance erhält Timo Werner bei RB Leipzig nicht mehr wirklich. Dennoch zeichnet sich ein Abgang nicht ab.

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
1 min.
Timo Werner im Training @Maxppp

Gegen Union Berlin durfte Timo Werner am Freitag endlich mal wieder ran – immerhin setzte Trainer und Namensvetter Ole Werner ihn für eine Minute in der Nachspielzeit ein. Da stand es bereits 3:1 für die Eisernen, die Partie war gelaufen. Nach vielen Wochen ohne Kaderplatz aber immerhin ein Lichtblick für den Angreifer, der zuletzt Ende September im Kader gestanden hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter
T. Werner Angreifer - 29 Jahre Logo RB Leipzig RB Leipzig Deutschland Deutschland #36 Timo Werner
Tore 0
Gespielte Spiele 2
Gehalt/Monat 833 K€

Dennoch wird der Angreifer RB Leipzig spätestens im Sommer verlassen, denn dann läuft sein Vertrag aus. Am liebsten würde RB den 57-fachen deutschen Nationalspieler aber schon im Winter loswerden – im Zweifel sogar ohne Ablöse. Das Problem: Keiner will Werner haben. Der ‚kicker‘ berichtet, dass für den 29-Jährigen im Winter „keine Lösung in Sicht“ ist.

Immer mal wieder wurde der Rechtsfuß mit einem Bundesliga-Wechsel in Verbindung gebracht, am stärksten interessiert waren in der Vergangenheit aber Klubs aus den USA. Dass Werner bei RB noch immer ein Jahressalär von zehn Millionen Euro kassiert, schreckt offensichtlich potenzielle Abnehmer ab. Somit droht der einstigen deutschen Sturmhoffnung ein weiteres halbes Jahr auf der Tribüne.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Timo Werner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Timo Werner Timo Werner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert