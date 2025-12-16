Menü Suche
Leipzig: Henrichs zurück im Teamtraining

von Luca Hansen
Benjamin Henrichs im RB-Training @Maxppp

Für Benjamin Henrichs gibt es Licht am Ende des Tunnels. Wie RB Leipzig vermeldet, absolviert der 28-jährige Außenverteidiger wieder Teile des Teamtrainings.

RB Leipzig
2. Benny ist wieder teilintegrativ im Teamtraining 🤩
Henrichs hatte sich im Dezember des vergangenen Jahres einen Achillessehnenriss zugezogen und fällt seitdem aus. Eigentlich sollte der Rechtsfuß schon im November auf den Platz zurückkehren, inzwischen wurde das Comeback aber auf 2026 verschoben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
