Leipzig: Henrichs zurück im Teamtraining

Für Benjamin Henrichs gibt es Licht am Ende des Tunnels. Wie RB Leipzig vermeldet, absolviert der 28-jährige Außenverteidiger wieder Teile des Teamtrainings.

Unter der Anzeige geht's weiter

Henrichs hatte sich im Dezember des vergangenen Jahres einen Achillessehnenriss zugezogen und fällt seitdem aus. Eigentlich sollte der Rechtsfuß schon im November auf den Platz zurückkehren, inzwischen wurde das Comeback aber auf 2026 verschoben.