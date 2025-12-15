Gespräche gestartet: Winter-Ausweg für Werner?

Timo Werner bietet sich womöglich eine Option für einen Winterwechsel. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigen die San José Earthquakes konkretes Interesse am Stürmer. Erste Gespräche mit der Werner-Seite haben bereits stattgefunden, eine Kontaktaufnahme zu RB Leipzig steht noch aus.

Bei den Sachsen hat der 29-Jährige keine Zukunft mehr, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert. Der Brauseklub will Werner so schnell wie möglich von der Gehaltsliste streichen, ein Winterwechsel zeichnete sich auch aufgrund des hohen Salärs des Ex-Nationalspielers zuletzt aber nicht ab. Allein bis Saisonende würde der Rechtsfuß in Leipzig noch fünf Millionen Euro verdienen.

Werners Wunschklub ist eigentlich Inter Miami, dem Boulevardblatt zufolge ist er aber auch weiteren Optionen gegenüber nicht abgeneigt. Ausschlaggebend sei das Gesamtpaket. Am Cottaweg dürfte man dankbar sein, sollte ein Wechsel zu den Earthquakes tatsächlich zustande kommen.