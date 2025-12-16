Menü Suche
Kommentar
Fernandes: „United wollte, dass ich gehe“

von Julian Jasch - Quelle: Canal 11
Bruno Fernandes mit der Binde @Maxppp

Bruno Fernandes macht keinen Hehl daraus, dass er im Sommer verkauft werden sollte. „Manchester United wollte, dass ich gehe“, gibt der portugiesische Spielmacher im Interview mit ‚Canal 11‘ zu verstehen, „das habe ich nicht vergessen. Aber ich glaube, sie hatten nicht den Mut, mich zu verkaufen, weil mich Rúben Amorim halten wollte. Aber vom Verein wurde mir das Gefühl gegeben, dass es nicht so schlimm wäre, wenn ich gehe.“

Statt zum saudischen Erstligisten Al Hilal zu wechseln, blieb Fernandes im Sommer auf der Insel. „Ich habe mich entschieden zu bleiben, weil ich den Verein wirklich liebe, aber Loyalität wird nicht mehr so hochgeschätzt wie früher“, sagt der 31-Jährige, der in der laufenden Saison einmal mehr zu den Leistungsträgern der Red Devils gehört (zwölf Scorerpunkte in 17 Partien).

Alle Kommentare anzeigen
