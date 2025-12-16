Menü Suche
45-Millionen-Mann Adams tendiert zu United

Tyler Adams duelliert mit Rayan Cherki @Maxppp

Tyler Adams (26) wird mit einem Wechsel vom AFC Bournemouth zu Manchester United in Verbindung gebracht. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, steht der Mittelfeldspieler als potenzieller Wintertransfer auf dem Zettel der Red Devils. Mit einer kolportierten Ablöse von rund 45 Millionen Euro wäre er für United deutlich günstiger zu haben als andere Kandidaten wie Carlos Baleba (21), Elliot Anderson (23) und Adam Wharton (21).

Adams selbst kann sich einen Wechsel ins Old Trafford durchaus vorstellen. „Ich habe während der Corona-Pandemie mit RB Leipzig im Old Trafford gegen Manchester United gespielt. Das war das erste Mal, dass ich das Old Trafford betrat, und ich dachte: Mein Traum ist es wirklich, in der Premier League zu spielen“, so der US-amerikanische Nationalspieler. Sein aktueller Vertrag bei den Cherries läuft noch bis Sommer 2028.

