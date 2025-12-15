Menü Suche
Kommentar 6
Premier League

Überraschung: Füllkrug erzielt Einigung mit Milan

Um im Sommer mit zur WM zu fahren, braucht Niclas Füllkrug mehr Spielpraxis. Eine spannende Option bietet sich womöglich schon bald beim Tabellenzweiten der Serie A.

von David Bollmann - Quelle: Calciomercato.com | Fabrizio Romano
1 min.
Niclas Füllkrug bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Bislang schien der VfL Wolfsburg das wahrscheinlichste Wechselziel für Niclas Füllkrug (32), doch jetzt wird die Spur zum AC Mailand wieder heiß. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, haben die Italiener eine mündliche Einigung mit dem deutschen Nationalspieler erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach würde Milan das bis Jahresende ausstehende Füllkrug-Gehalt von 1,5 Millionen Euro abnehmen. Im Raum steht also eine Leihe, entsprechende Gespräche mit West Ham United laufen. Füllkrug selbst habe seine Berater bereits angewiesen, alle anderen Optionen vorerst ruhen zu lassen.

Insbesondere Milan-Sportdirektor Igli Tare sieht laut Fabrizio Romano in Füllkrug das ideale Profil für den Milan-Angriff. Unabhängig vom zu erwartenden Abschied von Santiago Giménez (24) haben die Rossoneri dringenden Bedarf im Sturmzentrum. Diese Lücke wolle man zeitnah schließen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Wäre Milan die richtige Wahl?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Bundesliga-Interesse an Füllkrug

Hierzulande zeigen neben Wolfsburg auch noch der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim Interesse. Aktuell scheint es aber überraschend doch nicht auf ein Füllkrug-Comeback in der Bundesliga hinauszulaufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (6)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Bundesliga
Serie A
Mailand
West Ham
Wolfsburg
Niclas Füllkrug

Weitere Infos

Premier League Premier League
Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Mailand Logo AC Mailand
West Ham Logo West Ham United
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Niclas Füllkrug Niclas Füllkrug
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert