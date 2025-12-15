Überraschung: Füllkrug erzielt Einigung mit Milan

Bislang schien der VfL Wolfsburg das wahrscheinlichste Wechselziel für Niclas Füllkrug (32), doch jetzt wird die Spur zum AC Mailand wieder heiß. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, haben die Italiener eine mündliche Einigung mit dem deutschen Nationalspieler erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach würde Milan das bis Jahresende ausstehende Füllkrug-Gehalt von 1,5 Millionen Euro abnehmen. Im Raum steht also eine Leihe, entsprechende Gespräche mit West Ham United laufen. Füllkrug selbst habe seine Berater bereits angewiesen, alle anderen Optionen vorerst ruhen zu lassen.

Insbesondere Milan-Sportdirektor Igli Tare sieht laut Fabrizio Romano in Füllkrug das ideale Profil für den Milan-Angriff. Unabhängig vom zu erwartenden Abschied von Santiago Giménez (24) haben die Rossoneri dringenden Bedarf im Sturmzentrum. Diese Lücke wolle man zeitnah schließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wäre Milan die richtige Wahl? Ja, dort spielt er sogar um Titel Nein, sollte lieber in die Bundesliga wechseln Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Bundesliga-Interesse an Füllkrug

Hierzulande zeigen neben Wolfsburg auch noch der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim Interesse. Aktuell scheint es aber überraschend doch nicht auf ein Füllkrug-Comeback in der Bundesliga hinauszulaufen.