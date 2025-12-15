Menü Suche
Offiziell Serie A

Milan verlängert mit Saelemaekers

von Dominik Sandler - Quelle: acmilan.com
Alexis Saelemaekers im Laufen. @Maxppp

Der AC Mailand kann auch in Zukunft auf Alexis Saelemaekers (26) setzen. Der Belgier hat bei den Rossoneri einen neuen Vertrag unterzeichnet, der bis 2031 Gültigkeit besitzt. Sein altes Arbeitspapier wäre 2027 ausgelaufen.

AC Milan
The story continues, with Alexis Saelemaekers and Milan together ❤🖤
Saelemaekers war vor fünfeinhalb Jahren vom RSC Anderlecht in die Modestadt gewechselt, in den vergangenen beiden Jahren wurde der Rechtsfuß erst beim FC Bologna und dann bei der AS Rom geparkt. Seit dieser Saison ist er wieder enorm wichtig für Milan und kommt nach 15 Ligaspielen auf zwei Tore und drei Vorlagen.

