Bayer: Kehrtwende bei Sarco

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Aleja Sarco beim Torschuss @Maxppp

Alejo Sarco wird womöglich doch auch in der Rückrunde für Bayer Leverkusen auflaufen. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben die Verantwortlichen um Sportgeschäftsführer Simon Rolfes und Trainer Kasper Hjulmand beschlossen, das Stürmer-Juwel vorerst nicht zu verleihen. Mindestens bis Ende des Afrika-Cups am 18. Januar werde Sarco bleiben, bei ansprechenden Leistungen in den ersten Wochen des neuen Jahres wäre eine Winter-Leihe sogar komplett vom Tisch.

Zuletzt hatte es noch so ausgesehen, dass der argentinische Juniorennationalspieler zugunsten von mehr Spielpraxis definitiv andernorts geparkt wird. Serie A-Klub US Sassuolo galt als potenzieller Abnehmer, auch aus Deutschland gibt es Interessenten. Doch bei seinem 13-minütigen Einsatz – seinem zweiten Profispiel für Bayer überhaupt – am vergangenen Wochenende im Derby gegen den 1. FC Köln (2:0) wusste der Youngster zu überzeugen, sodass sich die Bayer-Bosse vorerst anders entschieden.

