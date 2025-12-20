FCK: Sirch-Abgang im Winter?

Der 1. FC Kaiserslautern möchte Innenverteidiger Luca Sirch im Winter nur sehr ungern abgeben. FCK-Boss Thomas Hengen erklärt gegenüber der ‚Bild‘: „Im Fußball soll man nie nie sagen, zumal Luca aktuell noch einen laufenden Vertrag hat. Da müsste im Winter schon ein wirtschaftlich sehr reizvolles Angebot reinkommen, dass wir sagen: Wir geben den Spieler früher ab.“ Das Arbeitspapier des 26-Jährigen läuft zum Saisonende aus.

Sirch ist in dieser Saison bei den Roten Teufeln absolut gesetzt und weckt Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Werder Bremen, die TSG Hoffenheim, der FC Augsburg und Union Berlin zeigten bereits im vergangenen Sommer Interesse an dem Rechtsfuß. Zurzeit gibt es für den Zweitligisten jedoch noch keinen Grund zur Sorge: „Aktuell haben wir nichts auf dem Tisch. Das kann sich aber morgen schon wieder ändern, wie wir wissen. Und dann müssen wir uns damit beschäftigen, klar“, fügt Hengen hinzu.