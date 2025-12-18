Dárdai verlässt Hertha endgültig

Pál Dárdai und Hertha BSC gehen endgültig getrennte Wege. Wie der Hauptstadtklub offiziell mitteilt, legt der mehrfache Trainer der Alten Dame sein Amt als Scout für den osteuropäischen Raum und Markenbotschafter nieder und wechselt als Head of Football in sein Heimatland zum ungarischen Erstligisten Újpest FC.

„Ich bin und bleibe ein Herthaner, dieser Verein ist meine Familie. Ich verbinde so viele schöne Momente mit Hertha BSC und wünsche dem Club deshalb zu jeder Zeit nur das Beste“, sagt Dárdai zu seinem Abschied. Geschäftsführer Peter Görlich betont: „Pál Dárdai genießt durch seine Verdienste um unseren Verein den allergrößten Respekt aller Herthanerinnen und Herthaner. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm deshalb viel Erfolg.“