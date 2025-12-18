Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Dárdai verlässt Hertha endgültig

von Fabian Ley - Quelle: herthabsc.com
1 min.
Pál Dárdai als Hertha-Coach @Maxppp

Pál Dárdai und Hertha BSC gehen endgültig getrennte Wege. Wie der Hauptstadtklub offiziell mitteilt, legt der mehrfache Trainer der Alten Dame sein Amt als Scout für den osteuropäischen Raum und Markenbotschafter nieder und wechselt als Head of Football in sein Heimatland zum ungarischen Erstligisten Újpest FC.

Unter der Anzeige geht's weiter
Hertha BSC
Pál Dárdai verlässt Hertha BSC und wird zukünftig als Head of Football beim ungarischen Verein Újpest FC tätig sein.

Der Ungar soll Fahnenträger werden & beendet seine Tätigkeit als Scout und Markenbotschafter.

#HaHoHe

Bei X ansehen

„Ich bin und bleibe ein Herthaner, dieser Verein ist meine Familie. Ich verbinde so viele schöne Momente mit Hertha BSC und wünsche dem Club deshalb zu jeder Zeit nur das Beste“, sagt Dárdai zu seinem Abschied. Geschäftsführer Peter Görlich betont: „Pál Dárdai genießt durch seine Verdienste um unseren Verein den allergrößten Respekt aller Herthanerinnen und Herthaner. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm deshalb viel Erfolg.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
NB I
Hertha
Újpest
Pál Dárdai

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
NB I NB I
Hertha Logo Hertha BSC
Újpest Logo Újpest Budapest
Pál Dárdai Pál Dárdai
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert