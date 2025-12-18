Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Ceka wechselt innerhalb der zweiten Liga

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
1 min.
Jason Ceka jubelt nach seinem Tor @Maxppp

Nach nur einem halben Jahr bricht Jason Ceka die Zelte bei der SV Elversberg zunächst wieder ab. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 26-Jährige auf Leihbasis zu Dynamo Dresden wechselt und bis zum Saisonende bei der Mission Klassenerhalt helfen soll. Eine Kaufoption sei nicht Teil des Deals.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Vormittag steht laut dem Boulevardblatt der Medizincheck an. Schon im vergangenen Jahr wollten die Sachsen Ceka verpflichten, damals hatte sich der Offensivspieler aber für einen Verbleib beim 1. FC Magdeburg entschieden. Im vergangenen Sommer wechselte Ceka dann ablösefrei ins Saarland. Dort kommt er bislang nur auf sieben Jokereinsätze, seit Ende Oktober verzichtet Trainer Vincent Wagner auf ihn.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Elversberg
Dresden
Jason Ceka

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Elversberg Logo SV Elversberg
Dresden Logo SG Dynamo Dresden
Jason Ceka Jason Ceka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert