Ceka wechselt innerhalb der zweiten Liga

Nach nur einem halben Jahr bricht Jason Ceka die Zelte bei der SV Elversberg zunächst wieder ab. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 26-Jährige auf Leihbasis zu Dynamo Dresden wechselt und bis zum Saisonende bei der Mission Klassenerhalt helfen soll. Eine Kaufoption sei nicht Teil des Deals.

Am heutigen Vormittag steht laut dem Boulevardblatt der Medizincheck an. Schon im vergangenen Jahr wollten die Sachsen Ceka verpflichten, damals hatte sich der Offensivspieler aber für einen Verbleib beim 1. FC Magdeburg entschieden. Im vergangenen Sommer wechselte Ceka dann ablösefrei ins Saarland. Dort kommt er bislang nur auf sieben Jokereinsätze, seit Ende Oktober verzichtet Trainer Vincent Wagner auf ihn.