Schalke: Klartext zur Muslic-Zukunft

Trotz der überzeugenden Hinrunde sieht man beim FC Schalke keine Notwendigkeit, den Vertrag von Cheftrainer Miron Muslic vorzeitig zu verlängern. „Beide Seiten sind mit der aktuellen Vertragskonstellation sehr, sehr zufrieden. Ich habe überhaupt keine Zweifel, dass Miron nicht komplett mit den Gedanken zu 100 Prozent bei Schalke 04 ist – und das über den Winter und den Sommer 2026 hinaus“, gibt sich Sportvorstand Frank Baumann optimistisch. Muslics Vertrag verlängert sich im Aufstiegsfall automatisch, enthält aber eine Ausstiegsklausel.

Wintertransfers schließt Baumann unterdessen nicht aus: „Im Fußball würde ich wenig ausschließen. Unser Job ist es, dass wir auf alles vorbereitet sind und in jeder Transferphase versuchen, den Kader bestmöglich aufzustellen und zu optimieren.“ Der Spielraum sei aber begrenzt: „Wir sind im Sommer schon ins Risiko gegangen, waren im siebenstelligen Bereich über dem Budget.“ Mit den Leistungen des aktuellen Kaders können die Knappen bislang aber ohnehin zufrieden sein.