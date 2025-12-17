Schalke positiv bei Karius, Wallentowitz & Sylla

Frank Baumann ist zuversichtlich, dass Loris Karius (32) in den kommenden Spielzeiten und auch über das Vertragsende 2027 hinaus den Kasten des FC Schalke 04 hüten wird. „Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir in den kommenden Jahren keine Baustellen im Tor hätten – sehr gerne“, betont der Sportvorstand gegenüber der ‚Sport Bild‘, „aber es gehören immer zwei Parteien dazu. Und wir wissen auch, dass Loris hier ohne seine Familie wohnt. Wir werden uns zu gegebener Zeit zusammensetzen und über die Möglichkeiten sprechen. Klar ist für mich aber auch: Loris gehört in die erste Liga.“

Auch glaubt Baumann daran, dass Senkrechtstarter Mika Wallentowitz (17) mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet werden kann. „Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden – und er ist auch zufrieden. Das sind gute Voraussetzungen. Es geht nun darum, die vertraglichen Dinge zu besprechen. Ich bin zuversichtlich, dass wir da eine Lösung finden“, erklärt Baumann, der ebenfalls fest davon ausgeht, dass Torjäger Moussa Sylla (26) auch in der Rückrunde für S04 spielt: „Ja, sehr stark sogar. Zum einen, weil wir auf die Ablöse im Winter nicht angewiesen sind. Zum anderen habe ich das Gefühl, dass es von Moussas Seite kein Bestreben gibt, kurzfristig etwas zu verändern. Sein Gefühl ist gerade ein ganz anderes als noch zu Saisonende, was natürlich auch mit unserer sportlichen Entwicklung zu tun hat.“