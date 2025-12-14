Schalke: Klarer Plan mit Wallentowitz

Der FC Schalke 04 plant in den kommenden Jahren mit Mika Wallentowitz. Laut einem Bericht der ‚WAZ‘ laufen intensive Verhandlungen zwischen den Schalker Verantwortlichen und dem Berater des Youngsters über einen Profivertrag, der den 17-Jährigen langfristig an die Königsblauen binden soll. Der aktuelle Fördervertrag ist bis 2027 gültig.

Wallentowitz rückte in den vergangenen vier Ligaspielen in die Startelf des Zweitliga-Tabellenführers und hinterließ dabei trotz seines jungen Alters bleibenden Eindruck. Für seine Leistungen soll der variabel einsetzbare Rechtsfuß, der auch für die Rückrunde bei den Profis eingeplant ist, mit einem neuen Arbeitspapier belohnt werden.