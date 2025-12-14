Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Schalke: Klarer Plan mit Wallentowitz

von Fabian Ley - Quelle: WAZ
Mika Wallentowitz wirkt sehr angestrengt @Maxppp

Der FC Schalke 04 plant in den kommenden Jahren mit Mika Wallentowitz. Laut einem Bericht der ‚WAZ‘ laufen intensive Verhandlungen zwischen den Schalker Verantwortlichen und dem Berater des Youngsters über einen Profivertrag, der den 17-Jährigen langfristig an die Königsblauen binden soll. Der aktuelle Fördervertrag ist bis 2027 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wallentowitz rückte in den vergangenen vier Ligaspielen in die Startelf des Zweitliga-Tabellenführers und hinterließ dabei trotz seines jungen Alters bleibenden Eindruck. Für seine Leistungen soll der variabel einsetzbare Rechtsfuß, der auch für die Rückrunde bei den Profis eingeplant ist, mit einem neuen Arbeitspapier belohnt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Mika Tom Wallentowitz

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Mika Tom Wallentowitz Mika Tom Wallentowitz
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert