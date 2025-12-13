FCK will sich verändern

Der 1. FC Kaiserslautern will mit Blick auf die nahende Transferperiode den Kader justieren. Auf der Pressekonferenz sagte Trainer Torsten Lieberknecht: „Wir halten die Augen und Ohren offen, auch wenn das abgedroschen klingt. Um vielleicht noch das eine oder andere Puzzlestück zu bekommen auf einer Position, wo wir vielleicht nochmal was nachlegen können, wollen oder auch müssen."

Unter der Anzeige geht's weiter

Um den Kader verstärken zu können, sind allerdings beim Zweitligisten auch Abgänge nötigt. Das Portal ‚Der Betze brennt‘ nennt hierfür Erik Wekesser, Afeez Aremu, Tobias Raschl und Richmond Tachie als mögliche Wechselkandidaten. „Es wird von uns keiner fortgejagt. Aber die einzelnen Spieler müssen natürlich auch auf sich schauen und das Gefühl entwickeln, ob es Sinn macht oder ob es nötig ist, woanders zu mehr Spielpraxis zu kommen“, so Lieberknecht.