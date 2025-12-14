Ebnoutalib-Gerücht: Elversberg reagiert

Bei der SV Elversberg hat man von einem Vorstoß von Eintracht Frankfurt bei Younes Ebnoutalib noch nichts mitbekommen. „Mir hat noch niemand etwas mitgeteilt. Ich sehe, welche Vereine ihn im Stadion beobachten. Ich kann nur sicher sagen, dass sich noch kein Klub hier gemeldet hat. Was der Spieler bespricht, kann ich nicht sagen“, erklärt Elversberg-Boss Nils-Ole Book auf Nachfrage von ‚Sky‘.

Als unverkäuflich, so räumt Book ein, kann er den 22-jährigen Torjäger nicht deklarieren: „Auf jeden Fall müsste es ein sehr gutes Angebot sein. […] Wir haben keine Not, ihn zu verkaufen. Natürlich gibt es auch bei uns eine Schmerzgrenze, die allerdings sehr hoch ist.“ Auf persönlicher Ebene soll die Eintracht schon sehr weit mit Ebnoutalib sein.