Geld jetzt da: Hannover plant Januar-Transfers

Hannover 96 ist auf dem anstehenden Wintertransfermarkt handlungsfähig. „Ich habe immer gesagt, dass wir offen für Entscheidungen sind, wenn wir sportlich erfolgreich sind und eine Chance sehen, um den Aufstieg mitzuspielen. Ich bin offen für Wünsche“, bestätigt Aufsichtsratsboss und Hauptgesellschafter Martin Kind gegenüber der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf Platz fünf liegend weist Hannover nur drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz auf, die Aufstiegschancen sind also noch vollkommen intakt. Durch die Lappen geht den Niedersachsen allerdings der erste Wunschtransfer für den Januar. Kennedy Okpala (20) von Waldhof Mannheim hat sich für Hannovers Ligakonkurrenten SC Paderborn entschieden.