Kommentar
Bericht: St. Pauli tütet ersten Wintertransfer ein

Tomoya Ando steigt am höchsten @Maxppp

Der FC St. Pauli steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Tomoya Ando (26). Die Verhandlungen zwischen sämtlichen Parteien stehen nach Informationen der japanischen Zeitung ‚Sponichi‘ unmittelbar vor dem Abschluss. Die Höhe der Ablöse sei bereits mit Andos Noch-Arbeitgeber Avispa Fukuoka vereinbart.

Ando ist dreifacher japanischer Nationalspieler und so etwas wie ein Spätstarter. Der Rechtsfuß begann seine Profikarriere 2021 beim Drittligisten Imabari (heute Zweitligist), 2023 wechselte er zum Zweitligisten Oita und erst in dieser Saison zum Erstligisten Fukuoka. Dort hat er sich in Windeseile zu einem der besten Verteidiger der J-League gemausert, nun erfolgt der Schritt in eine europäische Top-Liga.

