El Mala schockt den FC Bayern

Saïd El Mala ist einer der größten Shootingstars der laufenden Bundesligasaison. Der Flügelspieler des 1. FC Köln besticht durch atemberaubende Dribblings und regelmäßige Torbeteiligungen, neunmal war er bereits direkt an einem Treffer beteiligt. Der FC Bayern München will ihn im Sommer unbedingt verpflichten. Doch El Mala scheint andere Pläne zu haben.

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, tendiert der 19-Jährige zu einem Wechsel in die Premier League. El Mala sehe sich beim nächsten Schritt auf der Insel. Interessenten gibt es dort ebenfalls zuhauf. Bereits im vergangenen Sommer wollte Brighton & Hove Albion den Rechtsfuß nach England locken, blitzte aber beim FC ab. Nun wagen zwei Giganten der englischen Beletage einen Vorstoß.

Poker nimmt Fahrt auf

Dem Magazin zufolge haben sowohl Manchester United als auch Tottenham Hotspur eine konkrete Anfrage für El Mala eingereicht. Über Vermittler wurde sich nach der Transferbereitschaft der Domstädter erkundigt. Zudem machten beide Klubs deutlich, dass sie sich eine Ablöse in Höhe von 30 bis 40 Millionen Euro vorstellen können. Allerdings dürfte dies nur ein Einstiegsgebot sein und die Schwergewichte sich bewusst sein, dass die Ablöse am Ende höher ausfallen wird.

Das Duo verfolgt die Intention, möglichst schnell eine Einigung zu erzielen, mutmaßt die ‚Sport Bild‘. Kein Wunder, immerhin lecken sich diverse Topklubs wie Paris St. Germain die Finger nach dem Senkrechtstarter. Auch der FC Barcelona würde El Mala gerne in den eigenen Reihen sehen, musste aber bereits aus dem Poker aussteigen, da er schlicht zu teuer ist.

Die Zügel hat komplett der FC in der Hand. El Malas Arbeitspapier am Rhein enthält keine Ausstiegsklausel und ist ohnehin noch bis 2030 datiert. Am liebsten würde man den gebürtigen Krefelder sogar über den Sommer hinaus behalten. Irgendwann dürften aber auch die Kölner schwach werden.

Zweiter Florian Wirtz?

Den Bayern droht derweil ein ähnliches Schicksal wie bei Florian Wirtz (22), der lange Zeit vom FCB umgarnt worden war, sich aber schließlich für einen Wechsel zum FC Liverpool entschied. Geht der Bundesliga-Primus auch bei El Mala leer aus?