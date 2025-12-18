Menü Suche
Köln: Heintz meldet sich fit

von Daniel del Federico
Voll im Fokus: Dominique Heintz @Maxppp

Der 1. FC Köln kann zum Jahresabschluss gegen Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) wieder auf Dominique Heintz zurückgreifen. Wie Trainer Lukas Kwasniok auf der Pressekonferenz bestätigte, ist der 32-Jährige wieder eine Option für den Kader. Der Innenverteidiger hatte sich Ende November gegen Werder Bremen (1:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen.

Die Rückkehr von Heintz lindert die Defensivsorgen des Aufsteigers. Neben den beiden Langzeitverletzten Luca Killian (26) und Timo Hübers (29) fällt derzeit auch Joël Schmied (27) aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Kwasniok zeigt sich erleichtert über das Heintz-Comeback: „Mit eineinhalb Innenverteidigern ist es auf Dauer nicht ganz so einfach, in der Bundesliga zu bestehen.“ Die Kölner sind nach einem starken Saisonstart seit mittlerweile fünf Partien sieglos, belegen aber dennoch den zehnten Tabellenplatz – fernab der Abstiegsränge.

