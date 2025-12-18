Köln: Martel guckt sich um

Der 1. FC Köln kann sich durchaus Hoffnungen auf einen Verbleib von Eric Martel (23) machen. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Mittelfeldspieler: „Die Entwicklung im Verein ist gerade sehr positiv. Nach der Hinrunde werde ich mir dann durch den Kopf gehen lassen, wie sich alles hier entwickelt hat und dann werden wir zusammen eine Entscheidung treffen. Als Fußballer gucke ich aber natürlich immer auch, was ich in der Zukunft machen will. Das ist völlig normal und deswegen denke ich auch darüber nach.“

Erst in der Vorwoche hatte die ‚Bild‘ berichtet, dass die Tendenz bei Martel zu einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags gehe. Im Team von Lukas Kwasniok ist Martel gesetzt, muss aber immer wieder aufgrund von Ausfällen die von ihm ungeliebte Rolle des Innenverteidigers einnehmen. Was für einen Verbleib spricht, ist die Wunschvorstellung des Rechtsfußes: „Mit dem FC Champions League zu spielen, das wäre schon Wahnsinn.“ Davon ist man am Geißbockheim aber selbstredend noch ein gutes Stück entfernt.