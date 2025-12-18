Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Mallorca löst Vertrag mit Klubikone auf

von Dominik Schneider - Quelle: rcdmallorca.es
Streckt die Faust in die Luft: Dani Rodriguez @Maxppp

Nach siebeneinhalb Jahren endet die gemeinsame Zeit von RCD Mallorca und Dani Rodríguez. Wie der spanische Erstligist mitteilt, wurde der bis zum Saisonende datierte Vertrag vorzeitig aufgelöst. In einer emotionalen Botschaft verabschiedet sich der 37-Jährige von den Fans.

Unter der Anzeige geht's weiter
RCD Mallorca
Gracias por todo, Dani ❤️🖤
Bei X ansehen

2018 war Rodríguez von Albacete Balompié auf die spanische Insel gewechselt. Seit seiner Ankunft absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 282 Pflichtspieleinsätze für Mallorca. Dabei erzielte er 32 Tore und legte 39 weitere auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Mallorca
Dani Rodríguez

Weitere Infos

La Liga La Liga
Mallorca Logo RCD Mallorca
Dani Rodríguez Dani Rodríguez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert