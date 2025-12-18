Mallorca löst Vertrag mit Klubikone auf

Nach siebeneinhalb Jahren endet die gemeinsame Zeit von RCD Mallorca und Dani Rodríguez. Wie der spanische Erstligist mitteilt, wurde der bis zum Saisonende datierte Vertrag vorzeitig aufgelöst. In einer emotionalen Botschaft verabschiedet sich der 37-Jährige von den Fans.

Unter der Anzeige geht's weiter

2018 war Rodríguez von Albacete Balompié auf die spanische Insel gewechselt. Seit seiner Ankunft absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 282 Pflichtspieleinsätze für Mallorca. Dabei erzielte er 32 Tore und legte 39 weitere auf.