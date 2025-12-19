„Maßlose Arroganz“ von Real | Allegri rastet aus

„Chronische Barcelonitis“

Kaum eine Rivalität im Fußball ist so groß wie die zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Auch abseits des Fußballplatzes liegt man immer wieder im Clinch. Auf dem Weihnachtsessen der Katalanen platzte Präsident Joan Laporta der Kragen, die ‚Marca‘ redet gar von einer „Laporta-Explosion.“ „Sie praktizieren Zynismus und maßlose Arroganz; sie verfügen über einen Fernsehsender, über den sie ständig und ununterbrochen Lügen verbreiten und die Öffentlichkeit vergiften“, macht der Funktionär den Königlichen heftige Vorwürfe. Vor einigen Tagen behauptete er schon, dass Real unter „chronischer Barcelonitis“ leide.

Hintergrund der Wutrede ist der Negreira-Skandal. Den Katalanen wird vorgeworfen, zwischen 2001 und 2018 rund 8,4 Millionen Euro an den damaligen Vizepräsidenten des Schiedsrichterkomitees Jose Negreira gezahlt zu haben – angeblich um lediglich Berichte über die Unparteiischen zu verfassen. Real-Präsident Florentino Pérez vermutet allerdings Bestechung und forderte kürzlich öffentlich Konsequenzen. Ein Unding für Laporta: „Sie wollen den Negreira-Prozess in die Länge ziehen wie Kaugummi. Niemand hat Beweise dafür vorgelegt, dass wir Schiedsrichter gekauft haben, weil das nicht passiert ist.“

Kein Gentleman

AC Mailand gegen die SSC Neapel hieß es gestern im Halbfinale des italienischen Supercups. Eine Partie, die die Neapolitaner mit 2:0 für sich entscheiden konnten. Während des Spiels gerieten die Bänke beider Mannschaften jedoch wiederholt aneinander. Auch nach dem Spiel haben sich die Gemüter nicht beruhigt, insbesondere Milan-Trainer Massimiliano Allegri muss sich heftigen Vorwürfen seitens des italienischen Meisters stellen.

Allegris Verhalten gegenüber Gabriele Oriali, Mitglied des Trainerstabs von Neapel, wurde in einer öffentlichen Mitteilung angeprangert: „Der SSC Neapel verurteilt aufs Schärfste das Verhalten des Trainers des AC Mailand, Massimiliano Allegri, der während des Halbfinales des italienischen Supercups in Anwesenheit von Dutzenden von Menschen am Spielfeldrand und live im Fernsehen Gabriele Oriali wiederholt mit vulgären Ausdrücken beleidigt hat. Wir hoffen, dass diese völlig unkontrollierte Aggression nicht unbemerkt bleibt, zumal es angesichts der 33 Kameras, die das Ereignis übertragen haben, unmöglich ist, das Geschehene zu übersehen.“ Zudem fordere man „eine lückenlose Aufklärung des Falls.“ Noch ist unklar, ob Allegri Konsequenzen befürchten muss.