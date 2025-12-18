Erster Profivertrag für Ibrahimovic-Sohn

Im Hause Ibrahimovic gibt es frohe Kunde. Wie der AC Mailand bekanntgibt, hat Vincent Ibrahimovic seinen ersten Profivertrag unterzeichnet. In der laufenden Spielzeit läuft der 17-jährige Mittelfeldspieler für die U18 der Rossoneri auf.

Vater Zlatan Ibrahimovic darf ebenso stolz auf seinen anderen Sohn sein. Maximilian Ibrahimovic (19) gehört heute Abend gegen die SSC Neapel (20 Uhr) im italienischen Superpokal erstmals zum Aufgebot der Profimannschaft und könnte sein Debüt geben.