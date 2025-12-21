Menü Suche
Einigung bei Füllkrug steht bevor

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Augen zu und durch: Niclas Füllkrug @Maxppp

Niclas Füllkrug kann allmählich sein Flugticket Richtung Italien buchen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Verhandlungen bereits fortgeschritten, eine Einigung zwischen West Ham United und dem AC Mailand steht bevor. Der Stürmer soll für ein halbes Jahr mit Kaufoption ausgeliehen werden, eine Leihgebühr wird nicht fällig. Das Gehalt übernehmen die Rossoneri.

Bei den Hammers wurde der 32-Jährige nicht glücklich. Zahlreiche Verletzungen überschatteten seine Zeit in der englischen Hauptstadt. In Mailand will der Ex-Dortmunder die Chance nutzen, noch auf den WM-Zug für das DFB-Team aufzuspringen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
