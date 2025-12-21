Menü Suche
Bundesliga
Cvancara vor kurioser Blitz-Rückkehr

Als teures Missverständnis steht Tomas Cvancara bislang in den Geschichtsbüchern von Borussia Mönchengladbach. Zum Jahreswechsel könnte der Neuner plötzlich wieder auf der Matte stehen.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Tomas Cvancara kehrt wohl bald vorzeitig zu Borussia Mönchengladbach zurück. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird die Leihe des Stürmers zu Antalyaspor wohl zum Jahreswechsel automatisch abgebrochen, da die Türken dem Tschechen „seit Monaten kein Gehalt mehr“ zahlen.

Gladbach hatte Cvancara im Sommer 2023 für satte zehn Millionen Euro von Sparta Prag gekauft. Bei den Fohlen brachte der heute 25-Jährige aber kein Bein auf den Boden. Und auch in der Süper Lig läuft es nicht, in elf Spielen traf Cvancara nur einmal.

Kehrt der achtfache Nationalspieler tatsächlich im Januar schon zurück, visiert die Borussia laut der ‚Bild‘ eine sofortige Weiterleihe an einen anderen Klub an. Schließlich performt Mittelstürmer Haris Tabakovic (31) gut und der eigentliche Platzhirsch Tim Kleindienst (30) scharrt nach Verletzungsproblemen schon mit den Hufen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
