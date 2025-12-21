Menü Suche
Semenyos Wunschklub enthüllt

von Leon Morsbach - Quelle: The Guardian
Antoine Semenyo mit konzentriertem Blick @Maxppp

Im Falle eines Abgangs vom AFC Bournemouth hat Antoine Semenyo einen klaren Favoriten. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, bevorzugt der 25-Jährige einen Wechsel zum FC Liverpool. Damit muss sich Manchester City, das der Ghanaer als seine zweite Wahl im Falle eines Wechsels auserkoren hat, hinten anstellen.

Semenyo wird aufgrund seiner Ausstiegsklausel in Höhe von rund 70 Millionen Euro im kommenden Sommer einer der begehrtesten Spieler auf dem Transfermarkt sein. Bislang wurde Liverpool, Manchester City, Manchester United sowie Tottenham Hotspur Interesse an dem Flügelspieler nachgesagt. Die Reds dürften sich nun die größen Hoffnungen auf den Zuschlag machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
