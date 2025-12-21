Liverpool bangt um Rekordtransfer Isak

Der FC Liverpool macht sich Sorgen um Alexander Isak. Der Stürmer musste beim 2:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur vorzeitig ausgewechselt werden. Der 26-Jährige wurde bei seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 von Gegenspieler Micky van de Ven am Bein getroffen und verließ von Betreuern gestützt den Platz.

Der Schwede kam im Sommer nach zähen Verhandlungen für 145 Millionen Euro von Newcastle United an die Anfield Road. Die Erwartungen konnte er bislang noch nicht erfüllen, in wettbewerbsübergreifend 16 Spielen erzielte Isak erst drei Tore. Auf seinen nächsten Einsatz muss er nun aller Voraussicht nach länger warten.