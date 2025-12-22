Blitz-Flucht: Baum zur Liga-Konkurrenz?

Elias Baum wollte bei Eintracht Frankfurt nach seinem erfolgreichen Gastspiel bei der SV Elversberg eigentlich voll durchstarten. Am vergangenen Wochenende gegen den Hamburger SV (1:1) durfte er – wohlgemerkt am 15. Spieltag – aber erstmals in der laufenden Saison mitwirken. Zu allem Überfluss verletzte sich der gebürtige Frankfurter am Innenband und fällt bis auf weiteres aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Sky‘ berichtet nun, dass Baum die SGE in der kommenden Transferperiode verlassen will. Der 1. FC Heidenheim habe den Rechtsverteidiger auf dem Zettel, zudem sollen weitere namentlich nicht genannte Bundesligisten an Baum interessiert sein.

Bei der Eintracht gehört der 20-Jährige schon länger zu den Abgangskandidaten im Winter. Ob der deutsche U21-Nationalspieler die Mainmetropole dauerhaft oder nur leihweise verlassen möchte, wird nicht überliefert. Angesichts des bis 2028 datierten Vertrags würde für Frankfurt im Verkaufsfall zumindest eine kleine Ablöse herausspringen.