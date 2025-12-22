Menü Suche
Blitz-Flucht: Baum zur Liga-Konkurrenz?

Elias Baum kommt bei Eintracht Frankfurt nicht wie gewünscht zum Zug. Im Winter strebt der junge Verteidiger eine Luftveränderung an, mehrere Bundesligisten haben ihn auf dem Zettel.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Elias Baum wollte bei Eintracht Frankfurt nach seinem erfolgreichen Gastspiel bei der SV Elversberg eigentlich voll durchstarten. Am vergangenen Wochenende gegen den Hamburger SV (1:1) durfte er – wohlgemerkt am 15. Spieltag – aber erstmals in der laufenden Saison mitwirken. Zu allem Überfluss verletzte sich der gebürtige Frankfurter am Innenband und fällt bis auf weiteres aus.

‚Sky‘ berichtet nun, dass Baum die SGE in der kommenden Transferperiode verlassen will. Der 1. FC Heidenheim habe den Rechtsverteidiger auf dem Zettel, zudem sollen weitere namentlich nicht genannte Bundesligisten an Baum interessiert sein.

Bei der Eintracht gehört der 20-Jährige schon länger zu den Abgangskandidaten im Winter. Ob der deutsche U21-Nationalspieler die Mainmetropole dauerhaft oder nur leihweise verlassen möchte, wird nicht überliefert. Angesichts des bis 2028 datierten Vertrags würde für Frankfurt im Verkaufsfall zumindest eine kleine Ablöse herausspringen.

