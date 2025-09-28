Abstellgleis: Baum im Winter weg?

Keine einzige Spielminute steht in dieser Saison auf dem Konto von Elias Baum (19). Dabei wollte der Rechtsfuß, der auf beiden Außenverteidiger-Positionen einsetzbar ist, nach seiner Elversberg-Leihe eigentlich voll angreifen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch Dino Toppmöller setzt bislang so gar nicht auf den feinen Techniker, der im athletischen Bereich allerdings noch Defizite im Vergleich zu seinen Konkurrenten wie Nnamdi Collins (21), Aurélio Buta (28) oder auch Nathaniel Brown (22) auf der gegenüberliegenden Seite aufweist.

„Ein endgültiger Abgang nach dem Jahreswechsel ist unter diesen Umständen daher nicht mehr auszuschließen“, schreibt die ‚Frankfurter Rundschau‘. Zur Erinnerung: Im Sommer bekundeten in erster Linie der SC Freiburg und Werder Bremen Interesse an Baum. Damals schob Markus Krösche einem Wechsel noch den Riegel vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertraglich gebunden ist Baum an die Frankfurter noch bis 2028. Von einer Leihe plus Kauf- und Rückkaufoption bis hin zu einem festen Transfer wären sämtliche Varianten denkbar.