„Meine Sachen“: Adeyemi erklärt Leistungsexplosion

Angreifer Karim Adeyemi hat sich zu seiner Leistungssteigerung geäußert. „Das Einzige, was ich brauche, ist, mich gut zu fühlen“, erklärte der 23-Jährige, der ein Tor erzielte und durch seinen Vorstoß den Platzverweis des Mainzer Schlussmanns Robin Zentner (30) provozierte, im Anschluss an das 2:0 gegen Mainz 05.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insgesamt steht Adeyemi nun bei drei Toren und zwei Vorlagen in sechs Einsätzen. „Ich habe jetzt fünf Spiele gut gespielt, aber brauche mehr Partien, die so verlaufen“, gab sich der deutsche Nationalspieler (neun Einsätze) selbstkritisch. Seinen Leistungssprung unter Trainer Niko Kovac erklärte er mit defensiver Arbeit und offensiver Freiheit: „Der Trainer erwartet von mir, dass ich defensiv mitmache. Ich versuche, der Mannschaft defensiv zu helfen. Ich glaube, das mache ich relativ gut. Und vorne versuche ich, meine Sachen zu machen. Wenn mir da niemand reinredet, läuft es bei mir besser.“