Bittere BVB-Überraschung um Guirassy

Borussia Dortmund kann im heutigen Auswärtsspiel (15:30 Uhr) bei Mainz 05 überraschend nicht auf Serhou Guirassy (29) zurückgreifen. Wie der BVB mitteilt, verspürte der Toptorjäger während des Aufwärmprogramms Oberschenkelprobleme, die einen Einsatz nicht zulassen.

Ob die Verletzung Auswirkungen auf das Champions League-Spiel des BVB gegen Athletic Bilbao (21 Uhr) am kommenden Mittwoch hat, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. In Mainz wird Guirassy durch Julian Brandt (29) ersetzt.