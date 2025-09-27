Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bittere BVB-Überraschung um Guirassy

von Lukas Weinstock
1 min.
Serhou Guirassy steht neben Felix Nmecha und Ramy Bensebaini @Maxppp
Mainz 05 0-2 BVB

Borussia Dortmund kann im heutigen Auswärtsspiel (15:30 Uhr) bei Mainz 05 überraschend nicht auf Serhou Guirassy (29) zurückgreifen. Wie der BVB mitteilt, verspürte der Toptorjäger während des Aufwärmprogramms Oberschenkelprobleme, die einen Einsatz nicht zulassen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Borussia Dortmund
ℹ️ Julian Brandt ersetzt Serhou Guirassy in der ersten Elf. Guirassy hatte Probleme im Oberschenkel während des Aufwärmens verspürt. #M05BVB
Bei X ansehen

Ob die Verletzung Auswirkungen auf das Champions League-Spiel des BVB gegen Athletic Bilbao (21 Uhr) am kommenden Mittwoch hat, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. In Mainz wird Guirassy durch Julian Brandt (29) ersetzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Serhou Guirassy
Julian Brandt

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Serhou Guirassy Serhou Guirassy
Julian Brandt Julian Brandt
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert