Bundesliga
Bittere BVB-Überraschung um Guirassy
Borussia Dortmund kann im heutigen Auswärtsspiel (15:30 Uhr) bei Mainz 05 überraschend nicht auf Serhou Guirassy (29) zurückgreifen. Wie der BVB mitteilt, verspürte der Toptorjäger während des Aufwärmprogramms Oberschenkelprobleme, die einen Einsatz nicht zulassen.
Borussia Dortmund @BVB – 15:12
ℹ️ Julian Brandt ersetzt Serhou Guirassy in der ersten Elf. Guirassy hatte Probleme im Oberschenkel während des Aufwärmens verspürt. #M05BVBBei X ansehen
Ob die Verletzung Auswirkungen auf das Champions League-Spiel des BVB gegen Athletic Bilbao (21 Uhr) am kommenden Mittwoch hat, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. In Mainz wird Guirassy durch Julian Brandt (29) ersetzt.
