Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Real Sociedad entlässt Trainer Francisco

von Fabian Ley
Sergio Francisco gibt Anweisungen @Maxppp

Sergio Franciscos Tage bei Real Sociedad sind gezählt. Wie der spanische Erstligist offiziell mitteilt, hat man sich mit sofortiger Wirkung vom 46-jährigen Übungsleiter getrennt. Auch Co-Trainer Iosu Rivas muss seinen Posten räumen.

Unter der Anzeige geht's weiter
Real Sociedad Fútbol
ℹ Sergio Francisco deja de ser entrenador del primer equipo.
Bei X ansehen

Erst im Sommer hatte Francisco vom langjährigen Erfolgscoach Imanol Alguacil übernommen. In La Liga belegen die Basken aktuell nur Tabellenrang 15. Bis zur Winterpause betreut Jon Ansotegi, Trainer der zweiten Mannschaft, das Team interimsweise.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Sociedad
Sergio Francisco Ramos

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Sociedad Logo Real Sociedad
Sergio Francisco Ramos Sergio Francisco Ramos
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert