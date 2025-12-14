Real Sociedad entlässt Trainer Francisco

Sergio Franciscos Tage bei Real Sociedad sind gezählt. Wie der spanische Erstligist offiziell mitteilt, hat man sich mit sofortiger Wirkung vom 46-jährigen Übungsleiter getrennt. Auch Co-Trainer Iosu Rivas muss seinen Posten räumen.

Erst im Sommer hatte Francisco vom langjährigen Erfolgscoach Imanol Alguacil übernommen. In La Liga belegen die Basken aktuell nur Tabellenrang 15. Bis zur Winterpause betreut Jon Ansotegi, Trainer der zweiten Mannschaft, das Team interimsweise.