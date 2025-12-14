Barça-Fans verspotten Alonso | Silva packt über Neymar & Mbappé aus

Auch das noch

Der FC Barcelona feierte am gestrigen Samstag einen nur wenig glanzvollen 2:0-Erfolg gegen CA Osasuna, vergrößerte den Vorsprung und den Druck auf Real Madrid dafür aber umso mehr. Sieben Zähler liegen die Katalanen vor den Madrilenen, die am heutigen Sonntagabend (21 Uhr) bei Deportivo Alavés den Abstand wieder verkürzen wollen. Der arg unter Zugzwang stehende Real-Coach Xabi Alonso wurde dabei von den Barça-Fans verhöhnt.

„Xabi, bleib“, skandierten die Anhänger der Blaugrana während der Partie mehrfach. Damit revanchierten sie sich auch dahingehend, dass ihr ehemaliger Trainer Xavi im April 2024 mit ähnlich hämischen Sprechchören von den Real-Fans verspottet wurde. In Katalaonien blickt man definitiv gespannt auf das heutige Duell der Königlichen, das für Alonso zum Schicksalsspiel werden könnte.

Neymar & Mbappé hallen nach

Im Jahr 2017 schmiss Paris St. Germain nur so mit den Geldscheinen um sich. Sowohl Neymar als auch Kylian Mbappé lotste man in die französische Hauptstadt. Der damalige Abwehrchef Thiago Silva blickt im Interview mit ‚France Football‘ zurück: „Mbappé wollte damals unbedingt kommen – selbst wenn Neymar schon da war. Er hat mich gebeten, mit dem Präsidenten zu sprechen. Beide kamen in diesem Sommer, und ihre Verbindung war unglaublich. Sie waren unzertrennlich, haben jeden Tag zusammen gelacht.“

Der Ex-PSG-Kapitän begreift nicht, warum sich das Verhältnis der beiden Superstars so verschlechterte: „Ich habe nicht verstanden, warum es später zu Spannungen kam. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei PSG. Ich weiß nicht, wer den Streit ausgelöst hat – aber es hat mich traurig gemacht. Es sind zwei fantastische Jungs. Es ist enttäuschend, dass es so endete.“ Insbesondere die Ankunft von Lionel Messi soll die Beziehung zum Bröckeln gebracht haben.