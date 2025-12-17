Menü Suche
Barça: Flick vor erneuter Verlängerung?

von Leon Morsbach - Quelle: Sport Bild
Hansi Flick zeigt, wo es lang geht @Maxppp

Zwischen dem FC Barcelona und Hansi Flick steht eine erneute Vertragsverlängerung im Raum. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, arbeiten die Verantwortlichen der Katalanen daran, das Arbeitspapier des 60-jährigen Übungsleiters vorzeitig bis 2028 zu verlängern. Der ehemalige deutsche Nationaltrainer dehnte seinen aktuellen Vertrag erst im Mai bis 2027 aus.

Flick möchte seine Unterschrift jedoch nicht zu voreilig setzen, zunächst will er Barcelona erneut auf Titelkurs bringen. Zudem weiß der Coach selbst noch nicht, wie lange er im Ausland verweilen möchte. Nach eigenen Angaben kann er sich zukünftig ein Leben in seiner Heimat Bammental vorstellen, außerhalb eines Engagements als Trainer.

