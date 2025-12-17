Barça: Die Traumlösung bei der Verteidiger-Suche

Auf der Suche nach einem neuen linken Innenverteidiger steht Alessandro Bastoni (26) von Inter Mailand offenbar ganz weit oben auf der Liste des FC Barcelona. Die katalanische ‚Sport‘ berichtet, dass die Blaugrana von der Verpflichtung des italienischen Nationalspielers träumen und sogar schon Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen haben, um einen Wechsel auszuloten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings sei man zu dem Schluss gekommen, dass ein Transfer in dieser Größenordnung zumindest derzeit nicht zu realisieren ist. Die Personalie Bastoni könnte bei Barça dem Bericht zufolge in Zukunft aber durchaus nochmal interessant werden. Als weitere Kandidaten nennt die ‚Sport‘ Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund) und Marc Guéhi (25/Crystal Palace). Auch Pau Torres (28/Aston Villa) sollen die Katalanen beobachten.