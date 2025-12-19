Atubolu will zur WM

Noah Atubolu hat eine mögliche WM-Teilnahme im kommenden Jahr fest im Blick. Im Interview mit ‚Sky‘ verrät der Torhüter des SC Freiburg hinsichtlich einer Nominierung für das Großturnier in Nordamerika: „Ich kenne meine Stärken und Schwächen ganz gut. […] Einen Torwart macht es aus, Konstanz und Stabilität über einen langen Zeitraum zu zeigen. Das ist das Allerwichtigste, das mitzubringen und dann sieht man ja, was kommt.“

Dass die Konkurrenz groß ist, weiß auch der 23-Jährige. „Natürlich ist die WM mein persönliches Ziel. Aber die Konstellation im Tor ist so ein bisschen ungewiss, weil Marc (ter Stegen, Anm. d. Red) verletzt ist. Ich persönlich finde, Oliver (Baumann, Anm. d. Red.) macht es richtig gut“, fasst Atubolu zusammen. Dennoch beharrt er auf seinem Wunsch, Teil des Kaders zu sein: „Trotzdem ist es ein Ziel von mir. Ich bin 23 Jahre alt und habe noch viel vor mir, aber ich bin mir trotzdem bewusst, was ich leiste und hoffe, dass ich dabei sein werde. Wenn es dann nicht so ist, dann geht meine Karriere auch weiter und sie wird dadurch auch nicht schlechter.“