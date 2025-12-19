74-jähriger Koubek soll Tschechien zur WM führen

Miroslav Koubek soll Tschechien zur Weltmeisterschaft 2026 führen. Der Verband gibt die Installation des 74-jährigen Übungsleiters, der bis Ende September für Viktoria Pilsen tätig war, offiziell bekannt. Der Vertrag ist bis Juni 2028 gültig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Koubek folgt auf Ivan Hasek, von dem man sich im Oktober nach einer 1:2-Niederlage gegen Färöer in der WM-Qualifikation getrennt hatte. Im März stehen für Tschechien die Playoffs um das Turnier in Nordamerika an. Im Halbfinale geht es gegen Irland, bei einem Sieg würde die Auswahl im entscheidenden Spiel auf Dänemark oder Nordmazedonien treffen.