XXL-Vertrag: Mega-Deal für Deschamps?

Der saudi-arabische Verband bemüht sich intensiv um Didier Deschamps. Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ berichtet, will das Königreich den aktuellen französischen Nationalcoach für sein ambitioniertes Projekt gewinnen und mit umfassenden Befugnissen über die Rolle als Trainer hinaus ausstatten. Deschamps winke ein Achtjahresvertrag mit dem klaren Ziel, bis zur Heim-WM in Saudi-Arabien 2034 eine langfristig erfolgreiche Auswahl aufzubauen.

Dem Bericht zufolge wollen die Saudis dem 57-Jährigen „eine strategische Rolle als hochrangigen Berater anvertrauen, der das gesamte System der Nationalmannschaft überdenken und strukturieren soll“. Der Verband suche „nicht nur einen großen Namen, sondern einen Macher“ und habe Deschamps dabei als einen der idealen Kandidaten auserkoren. Der Fußballlehrer hatte bereits Anfang dieses Jahres bestätigt, dass er sein Amt bei Frankreich nach der WM 2026 niederlegen wird. Auch der Saudi-Klub Al Ittihad zeigt Interesse an einer Zusammenarbeit.