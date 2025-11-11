Deschamps: Lockruf aus dem Vereinsfußball

Im kommenden Sommer schließt sich das Kapitel Frankreich für Didier Deschamps. Bei der WM 2026 will er seinen größten Triumph als Trainer der Équipe Tricolore, den Gewinn der WM 2018, wiederholen. Sein Rücktritt im Anschluss steht bereits fest, erste Interessenten wollen Deschamps direkt für sich gewinnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In einem Interview mit ‚Téléfoot‘ bestätigte der Weltmeister-Coach eine Kontaktaufnahme mit einem saudischen Klub: „Ich konnte Kontakte knüpfen. Ich werde keine Namen nennen, aber sie kennen meine Situation. Von dem Moment an, in dem ich eine Entscheidung getroffen habe – und ich werde sie nicht rückgängig machen, das ist klar und deutlich – werde ich nach Ablauf der Fristen frei sein und mir nichts verbieten.“ Nach Informationen der ‚L’Équipe‘ handelt es sich bei dem interessierten Klub um Al Ittihad.

In Jeddah würde er auf seine langjährigen Schützlinge Karim Benzema und N’Golo Kanté treffen, die ihre Karriere in der Wüste vergolden. Momentan ist Sérgio Conceição für Al Ittihad verantwortlich. Unter seiner Ägide belegt der Verein nach acht Spielen aber nur Tabellenplatz acht, erste Zweifel am Portugiesen machen bereits die Runde. Mit Deschamps würde auf jeden Fall das Winner-Gen bei Al Ittihad Einkehr nehmen.