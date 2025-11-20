BVB: Kovac verkündet tolle Neuigkeiten

Niko Kovac kann am Samstag (15:30 Uhr) im Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Auf der heutigen Spieltagspressekonferenz sagte der Cheftrainer von Borussia Dortmund: „Alle Nationalspieler sind gesund zurückgekommen. Niklas Süle hat noch Probleme mit dem Zeh, Ramy (Bensebaini, Anm. d. Red.) mit dem Rücken.“

Unter anderem konnte Serhou Guirassy die Pause nutzen, um seine anhaltenden Oberschenkelprobleme vollständig auszukurieren. In der laufenden Spielzeit kommt der 29-jährige Torjäger auf sieben Treffer aus 15 Partien, wirkte aber in den vergangenen Wochen nicht besonders fit. Gegen Stuttgart will Guirassy wieder voll angreifen.