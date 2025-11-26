BVB-Führung stellt sich neu auf

Borussia Dortmund nimmt nach dem Abschied von Hans-Joachim Watzke mehrere Veränderungen in der Geschäftsführung vor. Wie der BVB mitteilt, wird Carsten Cramer künftig als Sprecher der Geschäftsführung fungieren. Außerdem steigt Svenja Schlenker in das Gremium auf und wird sich dort um den Bereich Personal kümmern.

Thomas Treß und Lars Ricken waren bereits Teil der Geschäftsführung und wurden in ihrem Amt bestätigt. „Das Vertrauen haben sich Svenja Schlenker und Carsten Cramer durch herausragende Arbeit in den vergangenen Jahren erarbeitet. Thomas Treß und Lars Ricken sind zudem langjährige Konstante unseres Erfolgs. Ich bin überzeugt davon, dass Borussia Dortmund mit dieser neuen Konstellation in der Geschäftsführung sehr zukunftsfähig aufgestellt ist“, wird Hans-Joachim Watzke in der Mitteilung der Schwarz-Gelben zitiert. Der 66-Jährige war 20 Jahre lang der Vorsitzende der Geschäftsführung. Vor drei Tagen wurde er zum Präsidenten des BVB gewählt.