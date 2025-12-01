Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

BVB: Gute Nachrichten von Beier

von Julian Jasch
Maximilian Beier im Trainingsanzug @Maxppp
BVB Leverkusen

Maximilian Beier (23) wird Borussia Dortmund für das morgige DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen (21 Uhr) wohl wieder zur Verfügung stehen. „Maxi Beier ist wieder eingestiegen. Für ihn sieht es gut aus“, sagte Cheftrainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz über den Angreifer, der die zurückliegende Bundesligapartie gegen den Werksklub (1:2) noch verletzungsbedingt verpasst hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Weiterhin nicht mit dabei ist dagegen Innenverteidiger Niklas Süle (30). Der Innenverteidiger schlägt sich seit über einem Monat mit einer Zehenblessur herum. Wann der 49-fache deutsche Nationalspieler wieder einsatzbereit ist, bleibt unklar.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
DFB-Pokal
BVB
Maximilian Beier
Niklas Süle

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
DFB-Pokal DFB-Pokal
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Maximilian Beier Maximilian Beier
Niklas Süle Niklas Süle
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert