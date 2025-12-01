BVB: Gute Nachrichten von Beier

Maximilian Beier (23) wird Borussia Dortmund für das morgige DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen (21 Uhr) wohl wieder zur Verfügung stehen. „Maxi Beier ist wieder eingestiegen. Für ihn sieht es gut aus“, sagte Cheftrainer Niko Kovac auf der heutigen Pressekonferenz über den Angreifer, der die zurückliegende Bundesligapartie gegen den Werksklub (1:2) noch verletzungsbedingt verpasst hatte.

Weiterhin nicht mit dabei ist dagegen Innenverteidiger Niklas Süle (30). Der Innenverteidiger schlägt sich seit über einem Monat mit einer Zehenblessur herum. Wann der 49-fache deutsche Nationalspieler wieder einsatzbereit ist, bleibt unklar.