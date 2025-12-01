Guirassy entscheidet mit: Silva hat Winter-Ziel im Auge

„Die Gerüchte sind jetzt in den letzten Tagen aufgekommen, ehrlich gesagt war Fábio nicht bei mir und hat mir gesagt, dass er im Winter gehen möchte“, versuchte Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt die Spekulationen um einen Abgang von Fábio Silva von Borussia Dortmund auszuräumen.

Ungeachtet dessen soll der Portugiese aber sehr konkrete Pläne über seine nächsten Schritte ausgearbeitet haben. Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ berichtet, hängt dabei „alles von einem einzigen Mann ab: Serhou Guirassy“. Wird der 29-Jährige im kommenden Jahr von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen und den BVB verlassen, will Silva dessen Rolle als Stoßstürmer übernehmen.

Sollte sich Guirassy allerdings für einen Verbleib in Dortmund entscheiden, soll sein portugiesischer Backup an einen Abschied denken. Problematisch könnte dabei das Timing sein. Guirassy schließt einen Winterwechsel aus, die Ausstiegsklausel ist ohnehin erst für den Sommer gültig. Laut Tavolieri beschäftigt sich Silva allerdings bereits sehr konkret mit einem Abschied im Januar.

Der Berater des 23-Jährigen habe eine alte Fährte wieder aufgenommen und den Kontakt zur AS Rom reaktiviert. Den Stürmer soll die italienische Serie A reizen, bereits im zurückliegenden Sommer signalisierten die Giallorossi großes Interesse an ihm. Die allesentscheidende Frage scheint aber zu sein: Wie oder vielmehr wann entscheidet sich Guirassy?