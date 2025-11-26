BVB reagiert auf Silva-Gerücht

Dass Fábio Silva (23) über einen Winter-Abschied aus Dortmund nachdenken soll, ist nicht bis zur Führungsetage des BVB durchgedrungen. Sportdirektor Sebastian Kehl sagte am Rande des 4:0-Siegs gegen den FC Villarreal: „Die Gerüchte sind jetzt in den letzten Tagen aufgekommen, ehrlich gesagt war Fábio nicht bei mir und hat mir gesagt, dass er im Winter gehen möchte.“

Kehl betonte, Silva habe „jedes Mal, wenn er eingewechselt wurde, hat er gezeigt, welche Qualitäten er mitbringt, wie hungrig er ist“. Unterm Strich kommt der 22-Millionen-Zugang wettbewerbsübergreifend erst auf knapp 130 Einsatzminuten (ein Tor). Der BVB habe „im Moment einen sehr, sehr vollen Kader. Wir haben kaum Verletzungen“, so Kehl, „jeder muss auf seine Chance warten.“