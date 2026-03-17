Barça bindet Eigengewächs Cortés

Der FC Barcelona hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Álvaro Cortés verlängert. Wie die Katalanen mitteilen, unterschreibt der 21-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2028, das zudem eine Option auf ein weiteres Jahr enthält.

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Cortés führt aktuell die Zweitvertretung Barça Athletic als Kapitän aufs Feld und durfte in den vergangenen Wochen bereits regelmäßig bei der ersten Mannschaft mittrainieren. In den jüngsten drei Pflichtspielen stand der Innenverteidiger sogar im Spieltagskader. Die Blaugrana verkünden somit nach Trainer Hansi Flick schon die zweite Vertragsverlängerung des Tages.