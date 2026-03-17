Barça stellt Ultimatum

Der FC Barcelona erhöht in den Vertragsverhandlungen den Druck auf Innenverteidiger Andreas Christensen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat der katalanische Klub dem 29-Jährigen ein finales Angebot mit einem Ultimatum unterbreitet. Der Däne, dessen aktueller Kontrakt im Sommer ausläuft, soll einen neuen Zweijahresvertrag mit deutlich verringerten Bezügen unterschreiben. Der spanischen Sportzeitung zufolge soll das Gehalt auf die Hälfte reduziert werden. Gestaffelte Prämien seien vorgesehen, wenn er eine gewisse Anzahl an Spielen erreicht.

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Der 80-fache Nationalspieler schnürt seit 2022 für Barcelona die Schuhe. In den vergangenen beiden Saisons fällt der ehemalige Gladbacher allerdings vor allem durch seine hohe Verletzungsanfälligkeit auf. In dieser Spielzeit stand Christensen lediglich zwölfmal in der Liga für die Blaugrana auf dem Feld, aktuell fällt er womöglich bis Saisonende mit einem Bänderriss aus.