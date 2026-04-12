Real blockiert Barça-Wechsel

Der FC Barcelona muss die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Victor Muñoz aller Voraussicht nach begraben. Wie die ‚as‘ berichtet, wird Real Madrid einen Wechsel des 22-Jährigen zum Erzrivalen nicht zulassen. Die Königlichen besitzen für ihr Eigengewächs eine Rückkaufoption in Höhe von acht Millionen Euro.

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Im vergangenen Sommer wechselte Muñoz für fünf Millionen Euro zu CA Osasuna, doch die Madrilenen gaben die Kontrolle über den Flügelspieler nicht komplett ab. Die Rückkaufklausel gilt die kommenden drei Jahre und erhöht sich jährlich um eine weitere Million Euro. Falls Real diese Option verstreichen lässt, erlaubt ein Vorverkaufsrecht weiterhin den Erstzugriff auf den Youngster. Sollte ein anderer Verein Muñoz verpflichten wollen, müsste dieser die Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro aktivieren. Von jeglichen Ablösesummen haben sich Los Blancos 50 Prozent gesichert. Neben dem FC Barcelona haben bereits Vereine aus der Premier League und der Serie A beim Tempodribbler angefragt.