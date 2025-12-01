Menü Suche
Frankfurt erneut mit Osula einig

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
William Osula winkt @Maxppp

Eintracht Frankfurt und William Osula haben ihre Einigung aus dem Sommer offenbar erneuert. Laut ‚Sky‘ sind das Management des Mittelstürmers von Newcastle United und die SGE über einen Wechsel im Winter übereingekommen. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass Osula auch tatsächlich wechseln wird.

Grund dafür ist der Wunsch der Eintracht-Bosse, Osula mit Kaufoption auszuleihen. Dem Bundesligisten schwebt eine Leihgebühr von drei Millionen Euro vor, die Option zur festen Verpflichtung soll bei 20 Millionen Euro liegen. Ob die Magpies da mitmachen, ist derzeit noch offen.

